Играем против «Мидтьюлланда»? Клуб выиграл лишь раз с мая 2022 года

Датский «Мидтьюлланд» одержал всего одну победу в основное время с мая 2022 года.

В последних 11 официальных встречах клуб лишь раз одержал победу в основное время: на выезде в чемпионате Дании был разгромлен «Оденсе» со счетом 5:1. Еще дважды клуб побеждал в серии пенальти: «АЕК» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов, и тот же «Оденсе» в финале Кубка Дании.

29 августа в 20:00 по МСК клуб сыграет на выезде против «Брондбю».

В последних семи личных встречах «Мидтьюлланд» смог обыграть соперника лишь дважды, причем один из них в Кубке страны.

Поставить на то, что «Бронбю» не проиграет на своем поле можно с коэффициентом 1.65 в «Лиге Ставок».