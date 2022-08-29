Константин Генич сделал прогноз на матч «Валенсия» – «Атлетико»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от матча «Валенсия» – «Атлетико» в третьем туре Ла Лиги.

«Одна из самых интересных и интригующих пар в ближайшем туре Ла Лиги.

„Атлетико“ очень удачно играет против „Валенсии“ на „Месталье“ последние годы. В последний раз мадридцы проигрывали в гостях в 2014 году. „Атлетико“ просто взрослее, посмотрите на нынешний состав „Валенсии“ – там сплошь молодые ребята.

Гости статуснее и солиднее, поэтому, учитывая приятную тенденцию последних очных матчей на „Месталье“, история может вполне повториться. Мой прогноз – победа „Атлетико“», – считает Генич.

Поставить на П2 можно с коэффициентом 2.01 в «1хСтавке».

В прошлом сезоне «Валенсия» на своем поле смогла отстоять ничью в матче с «Атлетико» – 3:3. Предстоящая встреча состоится 29 августа в 23:00 по МСК.

Источник: РБ