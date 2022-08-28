PARI: клиенты букмекеров ставят на ЦСКА в матче с «Ростовом»

В заключительном матче седьмого тура РПЛ «Ростов» примет на своем поле столичный ЦСКА. Игра состоится в воскресенье, 28 августа, и начнется в 19:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках своих клиентов на грядущую встречу.

Аналитики оценивают шансы команды Владимира Федотова обыграть соперника как более высокие. Сделать ставку на победу армейцев можно по коэффициенту 2.50, что соответствует примерно 39% вероятности. Поставить на триумф ростовчан можно за 2.80 (около 35%). Ничейный исход котируется за 3.70 (приблизительно 26%).

Клиенты PARI абсолютно уверены, что ЦСКА увезет из Ростова-на-Дону три очка: 88% от всего объема ставок на исход встречи приходится на победу красно-синих. Для сравнения, на хозяев поля и на ничью сделано по 6%.

На то, что в матче будет забито не менее трех голов, предлагается коэффициент 1.80. Вариант, при котором обе команды сумеют отличиться, котируется за 1.67.

Если говорить о пари на точный счет, то наиболее вероятным результатом, согласно оценке аналитиков PARI, считается ничья 1:1. Этот вариант котируется за 7.00. В случае если ЦСКА победит с минимальным счетом или со счетом 2:1, сыграет коэффициент 9.50.

Кроме того, PARI предлагает своим клиентам широкий выбор дополнительных ставок на дерби. В частности, если армейцы выиграют всухую, сыграет ставка с коэффициентом 4.30. Вариант, при котором красно-синие будут проигрывать по ходу встречи, но в итоге победят, поможет увеличить банк в 9 раз. В случае, если «Ростов» выиграет первый тайм, но в итоге не сможет взять три очка, сыграет ставка по коэффициенту 8.00. А если ростовчане сумеют победить в обоих таймах, банк увеличится в 7.70 раз.

Также PARI принимает ставки на индивидуальные показатели игроков. Сделать ставку на гол форварда москвичей Федора Чалова можно за 2.45, а если отметится забитым мячом лидер атак армейцев Хорхе Карраскаль, сыграет ставка за 3.60. На забитый мяч в исполнении нападающего ростовчан Николая Комличенко можно поставить за 2.75, а если отличится его партнер по команде Даниил Уткин, можно увеличить банк в 4 раза.

Самая крупная ставка на данный момент составляет 100 000 рублей. Клиент поставил эти деньги на ЦСКА с форой (0) по коэффициенту 1.82. Эта ставка добавлена в экспресс из двух событий РПЛ с общим коэффициентом 3.24.

ЦСКА за первые шесть туров набрал 13 очков, ростовчане отстают от них на один балл. При этом ЦСКА еще ни разу не победил на выезде, а команда Валерия Карпина еще ни разу не проиграла в чемпионате (три победы, три ничьи).

В этом году команды уже встречались: в завершающем туре прошлого чемпионата ЦСКА в Москве разгромил «Ростов» со счетом 4:0.