Российские БК за II квартал приняли 850 млн ставок на киберспорт

Объем получаемых Федерацией компьютерного спорта России целевых отчислений вырос на 16%.

Федерация компьютерного спорта России поднялась с девятого на шестое место по объемам отчислений: за второй квартал 2022 года российские букмекерские конторы приняли более 850 миллионов ставок на киберспортивные соревнования.

Интересно, что по объемам отчислений Федерация компьютерного спорта опередила Федерацию хоккея России и КХЛ. Правда, это скорее связано с отсутствием крупных хоккейных соревнований, а не падением популярности дисциплины: сборная России не принимала участия на чемпионате мира в мае, а КХЛ завершилась еще в апреле 2022 года.

Источник: РБК