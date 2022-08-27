Комментатор телеканала Setanta Sports Денис Наливайко сделал прогноз на матч «Арсенал» – «Фулхэм» в матче четвертого тура АПЛ.

«„Арсенал“ пока идет вообще без поражений. Нужно говорить о том, что команда играет очень здорово, команда усилилась. Прямо сейчас это тот „Арсенал“, который способен зацепиться за место в топ-4 по итогам сезона.

„Фулхэм“ далеко не самый простой соперник. Команда здорово отыграла с „Ливерпулем“, и „дачники“ забивают. Митрович вдруг внезапно становится не только королем Чемпионшипа. Эта игра будет очень непростой для подопечных Микеля Артеты. Я думаю, что встреча будет достаточно результативной. Мне кажется, что логичной ставкой в этой игре будет обе забьют при учете того, в какой форме находятся игроки атаки обеих команд. Я считаю, что это отличная сделка и ее нужно брать», – считает Наливайко.

Поставить на голы обеих команд можно с коэффициентом 1.83 в «1хСтавке».

Отметим, что в трех из четырех последних личных встреч клубов проходила ставка на ОЗ. Предстоящая встреча состоится 27 августа в 19:30 по МСК.

Источник: РБ