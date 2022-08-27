Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Пари Нижний Новгород» – «Динамо» Москва в седьмом туре РПЛ.

«„Пари Нижний Новгород“ в прошлом туре одержал первую победу — на выезде обыграл „Урал“. Важные очки набрала команда Галактионова. Достаточно неплохой, боеспособный состав у нижегородцев. А динамовцы пока что идут без поражений в этом сезоне. Только три команды могут этим похвастать – также „Зенит“ и „Ростов“.

Динамовцы достаточно много сил и эмоций оставили в матче со „Спартаком“. Понятно, что на „Пари“ будет несколько другой настрой. В прошлом сезоне „Динамо“ помучилось с этим соперником: дома вообще проиграли команде Кержакова (1:2), в гостях победили с минимальным счетом с помощью автогола. Но сейчас динамовцы мало пропускают – всего 4 мяча за 6 туров, при этом все во втором тайме. А „Пари Нижний Новгород“ забил 8, и из них только 1, если я не ошибаюсь, в первой половине.

Здесь я все-таки предположу, что хозяева забьют во втором тайме. Можно рискнуть за хороший коэффициент 2,2. У „Пари“ неплохая скамейка. Люди, выходящие с нее, рвут и мечут, пытаясь себя проявить. Тот же Сулейманов или Юлдошев. Тут уже зависит от тактики и выбора Галактионова.

Статистика подталкивает к ставке на гол „Пари Нижний Новгород“ во второй половине. Динамовцы, как я сказал, тоже только во вторых таймах пропускают», – считает Генич.

Поставить на ИТ «Пари Нижний Новогород» больше 0,5 во втором тайме можно за 2.20 в Winline.

Напомним, матч состоится 27 августа в 15:00 по МСК.

Источник: РБ