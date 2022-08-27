Денис Казанский сделал прогноз на матч «Саутгемптон» – «Манчестер Юнайтед»

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Комментатор Денис Казанский поделился ожиданиями от матча между «Саутгемптоном» и «Манчестером Юнайтед» в четвертом туре АПЛ. 

«Игра для „Юнайтед“ на выезде после очень статусной и важнейшей стратегической победы над „Ливерпулем“. Добавление Каземиро может стать очень серьезной моральной „инъекцией“ для болельщиков и для всего состава „МЮ“.

Также любопытно посмотреть, как на фоне „святых“ они будут выглядеть. Так как „Саутгемптон“ очень здорово провел свой матч в „Лестере“. После перерыва Хазенхюттль изменил игру, Че Адамс забил.

Я бы обратил внимание на то, что „святые“ забивают в каждой игре, ну а „Манчестер“ в каждой игре пропускает. Думаю, что гости все же победят, но при этом и пропустят», – считает Казанский. 

Поставить на П2 + Обе забьют можно с коэффициентом 3.14 в «1хСтавке»

В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью 1:1 в чемпионате. Предстоящая встреча состоится 27 августа в 14:30 по времени Москвы. 

Источник: РБ

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