Клиент Olimpbet выиграл 390 260 рублей на матчах Лиги Европы и Лиги конференций

Все ставки сыграли после 85-й минуты!

Клиент Olimpbet добавил в купон два матча Лиги Европы и одну встречу Лиги конференций. Беттор поставил 2000 рублей на экспресс с мощным коэффициентом ­195.13.

Первая же встреча получилась напряженной. Игрок поставил на ничью между «Олимпиакосом» и «Аполлоном» за 6.50. Греки открыли счет уже на 2-й минуте матча. Минимальная победа устраивала команду, которая всеми силами пыталась засушить игру и сохранить победный счет. Но киприоты отыгрались на 90-й минуте и перевели встречу в овертайм.

В матче «Жил Висенте» против АЗ в Лиге конференций беттор поставил на гол первой команды за 4.02. К концу встречи португальский клуб уступал со счетом 0:2, но новичок команды Хуан Боселли забил на 86-й минуте и сократил отставание. «Жил Висенте» в итоге не спас ничью, но клиенту Olimpbet было достаточно и одного гола.

Последняя встреча в купоне тоже потрепала нервы беттору. Игрок поставил на победу «Шэмрок Роверс» над «Ференцварошем» Станислава Черчесова в ответном матче Лиги Европы за 7.25. Первая встреча команда закончилась уверенной победой венгров со счетом 4:0, поэтому казалось, что ставка обречена на провал. Однако точный удар Эндри Лайона на 89-й минуте принес победу «Шэмрок Роверс» (1:0), сохранил клиенту экспресс и помог заработать 390 260 рублей.

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