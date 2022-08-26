Этим летом состоялся масштабный хоккейный турнир – чемпионат ФХР 3х3 Лига Ставок City Cup

Автор YouTube канала «Всё хОКкей» Иван Трегубов снял «живой» репортаж с турнира, был с каждой командой на скамейке и не упустил ни единой эмоции самого динамичного хоккея 3 на 3.

Героями выпуска стали Владислав Гавриков, Василий Подколзин, Илья Любушкин, Иван Просветов, Максим Мамин, Николай Голдобин, Сергей Толчинский, Захар Бардаков, Александр Никишин, Дмитрий Воронков, Андрей Алтыбармакян и многие другие. Действующие игроки НХЛ и КХЛ делились впечатлениями от формата, его перспективах и, конечно же, самом турнире.

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