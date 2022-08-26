Превью полуфиналов Olimpbet Московского Кубка Селебрити

26 августа на «Сапсан Арене» пройдут оба полуфинала Olimpbet Московского Кубка Селебрити (Olimpbet МКС). В 19:00 сыграют «Амкал» и «Броуки», а в 21:15 – 2Drots и Reality. Букмекерская компания Olimpbet рассказывает о главных интригах предстоящих матчей.

«Амкал» – «Броуки»: действующий чемпион против команды-открытия турнира

Самый интригующий полуфинал. «Амкал», действующий чемпион МКС, чуть не пролетел мимо плей-офф. Команда Германа El Classico спасла ничью в матче с 2Drots (2:2) благодаря пенальти на последней минуте. Это позволило «Амкалу» выйти в полуфинал вместо «Бей Беги». Многие болельщики посчитали пенальти спорным, а выход «Амкала» в следующий раунд скандальным.

Чтобы доказать справедливость результата, «Амкалу» надо уверенно победить в полуфинале, но сделать это будет непросто. «Броуки» стали главным открытием турнира. На групповом этапе команда одержала три победы, все со счетом 2:1. «Броуки» играли в не самый быстрый, но прагматичный футбол. Команда хорошо оборонялась и включалась в нужный момент. «Амкалу» будет сложно против обученной и уверенной в себе команды.

2Drots – Reality: матч самых скандальных команд турнира

Прямо сейчас 2Drots выглядят сильнейшей медиафутбольной командой России и главным претендентом на победу в турнире. В 1/128 финала Кубка России «дротсы» разгромили крепкий «Чертаново» (3:0), а в последнем туре группового этапа Olimpbet МКС лишь на последней минуте упустили победу над «Амкалом» (2:2).

Кажется, что полуфинал будет проходным для 2Drots. Reality с огромным трудом вышли в плей-офф. В последнем туре группового этапа команда в скандальном матче победила «Деньги» (1:0) и попала в полуфинал. Reality забили единственный гол с пенальти на 96-й минуте. Кажется, что выход в плей-офф – потолок команды на данный момент.