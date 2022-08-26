Sportradar и женская гандбольная Бундеслига подписали договор о сотрудничестве

Компания Sportradar будет отслеживать матчи первой и второй женской немецкой Бундеслиги, Кубка и Суперкубка страны на наличие «подозрительных» матчей.

С помощью разработанной компанией системы UFDS команда квалифицированных экспертов будет анализировать схемы ставок на соревнования, и будут сообщать о любых подозрительных играх, что позволит минимизировать потенциальное количество договорных матчей.

«Мы признаем опасность, которую представляют договорные матчи для спорта, и понимаю, какую важную роль может сыграть в борьбе с ними мониторинг ставок. Соглашение со Sportradar поможет нам обеспечивать честную конкуренцию в рамках наших соревнований в ближайшие годы», – считает директор женской гандбольной Бундеслиги Кристоф Вендт.

Всего за последние 17 лет Sportradar обнаружили более 7 тысяч подозрительных матчей, причем более 600 из них пришлись на первую половину 2022 года.