Алексей Гасилин сделал прогноз на матч «Фрайбург» – «Бохум»

Экс-футболист сборной России U-17 и питерского «Зенита», ныне выступающий в составе медийного клуба «Амкал», Алексей Гасилин поделился ожиданиями от матча «Фрайбург» – «Бохум» в четвертом туре Бундеслиги.

«Для меня это очевидный матч.

„Фрайбург“ – симпатичная команда, которая в прошлом сезоне хорошо играла, кусая всех лидеров. Они заехали в зону еврокубков и будут играть в Лиге Европы. В этом сезоне команда также в порядке, у себя дома они не будут терять много очков.

„Бохум“ – аутсайдер чемпионата на данный момент: три поражения в трех турах. В матче с „Хоффенхаймом“ команда вела 2:0, но в итоге проиграла 2:3.

Мой прогноз – победа Фрайбурга с форой (-1)», – считает Гасилин.

На победу хозяев с форой (-1) в PARI дают коэффициент 1.70.

Напомним, в прошлом сезоне «Фрайбург» на своем поле не оставил шансов сопернику – 3:0. Предстоящая встреча состоится 26 августа в 21:30 по времени Москвы.

Источник: РБ