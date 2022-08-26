Константин Генич сделал прогноз на матч «Сочи» – «Химки»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч седьмого тура РПЛ между «Сочи» и «Химками».

«7-й тур РПЛ стартует на юге России. „Сочи“ у себя на стадионе „Фишт“ будет принимать подмосковные „Химки“. Заявление Романа Терюшкова, члена Наблюдательного совета клуба, не внушают оптимизма Николаю Писареву и новому тренерскому штабу „Химок“. Пока при Писареве 2 поражения в двух матчах. Если еще два поражения будут, то, возможно, сотрудничество будет краткосрочным, как заявил Терюшков.

„Сочи“ играет дома. Но он потерял из-за травмы Ангбана, не самое хорошее настроение у Нобоа, потому что его не отпускают в ЦСКА, в чем сам эквадорец признался. „Сочи“ дома играет достаточно убедительно, одерживает победы – над „Ахматом“, „Пари Нижним Новгородом“. Вообще, как говорил, Дмитрий Бородин: „Это наш Колизей“. И после двух матчей, в которых „Сочи“ не одерживал победы, думаю, дальше команда будет набирать в физической форме. Видно, что команда проседала по физике во вторых таймах. „Сочи“ крупно проиграл „Спартаку“, в Ростове где-то сочинцам повезло, что Уткин не забил в концовке, и не повезло, что с 2:0 так игра перевернулась.

„Сочи“ просто поинтереснее по составу, по игре, чем „Химки“, при всем уважении к Писареву и его работе. Я думаю, что „Сочи“ одержит победу в первом матче 7-го тура РПЛ и наберет свои законные, положенные 3 очка», – считает Генич.

Поставить на победу «Сочи» можно с коэффициентом 1.64 в БК «Лига Ставок».

«Сочи» выиграл три из четырех последних домашних матча в рамках РПЛ, «Химки» же проиграли четыре из пяти последних выездных игр.

Очная встреча состоится 26 августа в 20:00 по московскому времени.

Источник: РБ