Павел Занозин сделал прогноз на матч «Ницца» – «Маккаби» Тель-Авив

Комментатор и ведущий Первого канала Павел Занозин сделал прогноз на ответный матч «Ницца» – «Маккаби» Тель Авив в плей-офф квалификации Лиги конференций.

«В первом матче „Маккаби“ сенсационно выиграл со счетом 1:0. Мы, конечно, думали, что там будет много голов и „Ницца“ начнет себя показывать, но пока этого не происходит ни в еврокубках, ни в чемпионате Франции, в котором вообще уступила „Клермону“ в последнем туре со счетом 0:1. Ничего не получается у Люсьена Фавра. Конечно же, ждешь все время от этой команды с большими возможностями прорыва, реализации ее потенциальной силы, но пока этого не происходит.

Думаю, сейчас как раз тот момент, когда можно попытаться поставить на проход „Маккаби“. Израильтяне – аутсайдеры, несмотря на победу в первом матче, и то, что „Ницца“ играет плохо, но все равно она кажется букмекерам гораздо большим и реальным претендентом на выход в следующий раунд. Если ситуация складывается так, как мы видим, думаю, шансы поставить на „Маккаби“ хорошие, так что предлагаю ставить на проход „Маккаби“. Да, безусловно, это риск, но ничью, закрывшись и отыграв „автобус“, могут вполне израильтяне во Франции сделать. Этого будет достаточно для того, чтобы пройти дальше. Хочется, конечно, чтобы „Ницца“ выступала хорошо – мне как поклоннику французского футбола хотелось бы, но сейчас, похоже, предпосылок для этого немного. Ставим на проход „Маккаби“, друзья, рискуем, но кто не рискует, тот не пьет ни шампанского, ни чего-то более интересного», – считает Занозин.

Поставить на проход «Маккаби» можно с коэффициентом 2.16 в БК «1хСтавка».

Напомним, ответный матч состоится 25 августа в 21:00 по времени Москвы.

Источник: РБ