BetBoom разыгрывает 200 000 фрибетов в акции «Футбольный Оракул»: для победы угадай исходы четырех матчей!

Букмекерская компания BetBoom предлагает своим клиентам поучаствовать в онлайн – акции «Футбольный оракул», в рамках которой разыграет 200 000 фрибетов.

Как стать счастливым обладателем приза?

Угадай исходы матчей до 27 августа 16:00 (МСК);

Сделай одну или несколько ставок на общую сумму от 200 рублей.

Необходимо предсказать исходы игр АПЛ и РПЛ, которые состоятся в эти выходные.

В рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги в эту субботу сыграют:

28 августа 17:30 МСК «Торпедо» – «Краснодар»;

28 августа 19:45 «Ростов» – ЦСКА.

Также в эти выходные пройдут матчи Английской Премьер-Лиги, 2 из которых принимают участие в акции:

27 августа 17:00 «Челси» – «Лестер»;

28 августа 16:00 «Вулверхэмптон» – «Ньюкасл».

Общий призовой фонд акции составит 200 000 фрибетов, он распределится между участниками, правильно угадавшими исходы матчей.

Результаты розыгрыша будут объявлены в понедельник, 29 августа в 15:00.