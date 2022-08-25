Алексей Андронов сделал прогноз на матч АЕК – «Днепр-1»

Комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов поделился мнением об ответном матче между АЕКом и «Днепром-1» в плей-офф квалификации Лиги Европы.

«В первой игре „Днепр“ уступил на том поле, которое считается для него домашним. Но я думаю, что „Днепр“ гораздо больше пострадал от отсутствия матчей, чем киевское „Динамо“ или „Шахтер“. Те все-таки проводили благотворительные туры и играли с серьезными командами. Плюс „Динамо“ прошло 2 раунда в Лиге чемпионов – это совсем другая история. К тому же в „Днепре“ сменились руководство, тренер, очень многое в целом. Команде объективно тяжело на этой стадии.

После поражения „дома“ нет других вариантов – надо ехать и выигрывать. Жду от „Днепра“, что он пойдет в атаку, будет искать счастья у чужих ворот. Играть по-другому совершенно бессмысленно. Поэтому, думаю, надо исходить из забитых мячей.

Мне кажется, самый хороший вариант ставки здесь – обе забьют. Достаточно высокий коэффициент. Те проблемы, которые есть у „Днепра“, никуда не делись. Команда, может быть, сможет забить, но что она сможет у своих ворот устоять на ноль, у меня большие сомнения.

Уверенность – 8 по 10-балльной системе», – считает Андронов.

Поставить на голы обеих команд можно с коэффициентом 1.83 в «Бетсити».

Напомним, в первом матче АЕК одержал победу со счетом 2:1. Ответная игра состоится 25 августа в 19:00 по МСК.

Источник: РБ