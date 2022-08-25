«Манчестер Сити» заключил контракт с поставщиком виртуальных видов спорта и игр Highlight Games

Английский клуб и Highlight заключили сделку, согласно которой компания получит права на использование архивных видеозаписей внутренних матчей клуба и игр Кубка лиги.

Highlight Games собирается представлять кадры голов и матчей «Манчестер Сити» в формате онлайн-игры со скретч-картами. Компания предлагает ставки на спорт в формате живого видео в Великобритании, Италии, США, Турции, Греции и Колумбии.

Продукты Highlight Games будут оптимизированы и для нужд букмекерских контор. В прошлом году компания подписала подобное соглашение с шотландским высшим дивизионом.

Источник: BetHub