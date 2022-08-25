Букмекерская компания PARI стала официальным партнером ХК «Адмирал»

Букмекерская компания PARI заключила партнерское соглашение с хоккейным клубом «Адмирал» из Владивостока, выступающим в Континентальной Хоккейной Лиге (КХЛ). Сотрудничество рассчитано на три года и вступает в силу с ближайшего сезона, который стартует 1 сентября.

Соглашение предоставляет PARI статус официального партнера «Адмирала». По его условиям логотип компании появится на джерси и шлемах игроков. PARI также получит в распоряжение дополнительные рекламные носители на домашней площадке клуба – «Фетисов Арене».

Алексей Левинский, руководитель отдела спонсорства БК PARI:

«Мы рады стать партнером «Адмирала» на перспективном этапе развития клуба. Уверены, что сотрудничество с БК PARI позволит «Адмиралу» бороться за самые высокие места, а нашей компании достигнутое соглашение позволит усилить свое присутствие на Дальнем Востоке. Желаем нашему новому партнеру провести успешный сезон».

Алексей Ан, генеральный директор хоккейного клуба «Адмирал»:

«Сотрудничество с БК PARI для всей системы клуба – это большой шаг вперед. Укрепление позиций «Адмирала», молодежного «Тайфуна», команды юниоров и нашей спортивной школы определенно пойдет на пользу всему спорту Приморского края. Мы ставим перед собой амбициозные задачи, и я рад, что долгосрочное сотрудничество с БК PARI поможет нам быстрее и качественнее воплотить их в жизнь. Конечно, мы не забыли про всегда горячо поддерживающих команду дальневосточных болельщиков. Для них мы запланировали совместные акции и специальные проекты».

Хоккейный клуб «Адмирал» основан во Владивостоке в 2013 году. Команда приняла участие в восьми сезонах КХЛ и трижды выходила в плей-офф Кубка Гагарина.

О БК PARI

Букмекерская компания PARI приступила к приему интерактивных ставок в России в 2022 году. В числе ее приоритетов – всесторонняя поддержка российского спорта и реализация важных социально-значимых проектов в России. Компания взаимодействует с партнерами в рамках спонсорских контрактов, заключая соглашения с ведущими клубами, федерациями и лигами страны, среди которых футбольные клубы «ПАРИ НН», «Торпедо» и «Ахмат», а также блогерский футбольный клуб «Амкал». Команду амбассадоров PARI сформировали ведущие атлеты UFC Петр Ян (экс-чемпион UFC в легчайшем весе) и Арман Царукян, а также легендарный российский футболист Андрей Тихонов и музыкант Баста.