Ничьи «Баварии» и «Парижа» оформили заход экспресса с коэффициентом 2002. Игрок жалеет, что не поставил больше!

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Клиент BetBoom собрал успешный экспресс из шести футбольных матчей. Во всех событиях он выбрал один и тот же исход – ничья. Сумма ставки была всего 50 рублей, а общий коэффициент купона составил 2 002,62. В итоге беттор выиграл 100 131 рубль. В такие моменты всегда сожалеешь, что не поставил больше!

В экспрессе не было топовых лиг, хотя в купоне значился «Париж» и дубль мюнхенской «Баварии»:

Остается догадываться, как беттор проанализировал эти матчи, так как некоторые соперники на протяжении многих лет при противостоянии друг с другом не завершали встречи равным счетом.

Опасным в купоне можно назвать матч польских команд «Погонь» и «Висла Плоцк» в рамках чемпионата страны. Экспресс мог бы не доехать из-за этого противостояния – под самый финальный свисток счет был 2:1 в пользу хозяев. Лишь только на 88-й минуте защитник гостей Антон Кривоцюк забил гол соперникам и сравнял счет.

Напряженным выдалось противостояние команд «Петровац» – «Дечич» в рамках чемпионата Черногории. Пять минут первого тайма оказались богатыми на голы – гости повели 1:2. Хозяева спасли экспресс беттора только на 77-й минуте – 2:2.

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