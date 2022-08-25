«Сивасспор» – «Мальме»: несколько топ-трендов на статистику

25 августа «Сивасспор» и «Мальме» сыграют ответный матч в рамках плей-офф квалификации Лиги Европы в Турции.

Гости подают меньше пяти угловых в 17 из 18 последних игр. Единственным матчем, в котором «Мальме» пробил ТБ 4,5 по корнерам стала как раз домашняя игра с «Сивасспором», однако большая часть угловых пришлась на первый тайм – после того, как шведы повели в счете, они подали всего дважды.

Поставить на ИТ угловых «Мальме» меньше 4,5 угловых в предстоящей встрече можно с коэффициентом 1.74 в «1хСтавке».

«Сивасспор» тоже не привык делать ставку на угловые: в последних шести домашних матчах турки подали меньше 5 корнеров, а в первом матче с «Мальме» заработали всего четыре угловых.

ИТ угловых «Сивасспора» меньше 4,5 в БК «Бетсити» котируют на 1.71.

Шведский клуб получил меньше трех желтых карточек в 11 из 12 последних выездных встреч. Учитывая преимущество «Мальме» в два мяча, вряд ли шведские футболисты будут грубить в «ответке».

Забрать ИТ желтых карточек «Мальме» меньше 2,5 можно за 1.94 в «Мелбете».

Ответный матч начнется в 20:00 по времени Москвы.