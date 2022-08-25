BetBoom и Black Star Burger: пообедай в Black Star Burger и получи фрибет от BetBoom

Делать ставки на спорт довольно нервное занятие, а лучше всего справиться со стрессом помогают мощные, сочные снеки от компании Black Star Burger. С 17 августа гости клубов BetBoom могут получить купон на бесплатные наггетсы за пополнение баланса от 1 000 рублей. А если вы уже успели утолить голод, но жажда азарта все еще остается с вами, тогда нужно знать, что в ресторанах Black Star Burger при заказе от 750 до 1 999 рублей гость заведения получает флаер с QR-кодом на промокод с фрибетом на 500 рублей, а при заказе от 2 000 рублей включительно гость ресторана по аналогичной механике получает фрибет 1000. Активировать промокод можно в клубе BetBoom.

В акции участвуют клубы BetBoom по следующим адресам:

● Москва, Новый Арбат, 17

● Москва, Проспект Мира, 39с2

● Москва, Площадь Европы, 1А

● Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 43-45

А также адреса ресторанов Black Star Burger:

● Москва, Площадь Киевского вокзала 2, (ТЦ Европейский)

● Москва, Новый Арбат, 17

● Москва, Цветной бульвар 11с2

● Санкт-Петербург, Лиговский проспект 30, ТРЦ «Галерея», 4 этаж