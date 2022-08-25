«Жальгирис» проиграл дома лишь раз в 22 последних играх. Для прохода в группу ЛЕ нужно побеждать «Лудогорец»

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25 августа «Жальгирис» примет на своем поле «Лудогорец» в рамках ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. 

«Жильгирис» проиграл на своем поле лишь раз в последних 22 матчах: в конце мая сильнее в чемпионате Литвы оказался «Каунас». Всего на отрезке из 22 домашних игр литовский клуб выиграл 13 матчей, еще 8 сыграл вничью. 

В квалификации Лиги чемпионов в текущем сезоне «Жальгирис» дважды сыграл вничью и обыграл «Мальме» на своем поле. «Лудогорец» же проиграл два последних выездных матча в еврокубках. 

Поставить на то, что хозяева не проиграют в предстоящем матче можно с коэффициентом 1.75 в «Леоне»

Напомним, ответный матч начнется в 19:00 по времени Москвы.

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