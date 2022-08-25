«Жальгирис» проиграл дома лишь раз в 22 последних играх. Для прохода в группу ЛЕ нужно побеждать «Лудогорец»

25 августа «Жальгирис» примет на своем поле «Лудогорец» в рамках ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

«Жильгирис» проиграл на своем поле лишь раз в последних 22 матчах: в конце мая сильнее в чемпионате Литвы оказался «Каунас». Всего на отрезке из 22 домашних игр литовский клуб выиграл 13 матчей, еще 8 сыграл вничью.

В квалификации Лиги чемпионов в текущем сезоне «Жальгирис» дважды сыграл вничью и обыграл «Мальме» на своем поле. «Лудогорец» же проиграл два последних выездных матча в еврокубках.

Поставить на то, что хозяева не проиграют в предстоящем матче можно с коэффициентом 1.75 в «Леоне».

Напомним, ответный матч начнется в 19:00 по времени Москвы.