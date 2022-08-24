«Счастливая ставка»: BetBoom удваивает выигрыши на «Лигу ПРО»

Букмекерская компания BetBoom запускает акцию для любителей настольного тенниса – «Счастливая ставка на Лигу ПРО», которая будет удваивать 100 случайных выигрышей на этот турнир.
Как принять участие в акции?
- С 22 по 28 августа выбрать событие из турнира «Лига ПРО»
- Совершить ставку на выбранное событие
- Дождаться, когда ставка зайдет
Если вам повезет, то удвоенный выигрыш будет начислен автоматически сразу после захода ставки. Никаких ограничений по коэффициентам, а максимальный выигрыш, который может быть удвоен — 5 000 рублей.
Как считается выигрыш?
Например, пользователь поставил 2 000 рублей на коэффициент 1.8. В случае выигрыша пользователю должны выплатить: 2 000 x 1.8 = 3 600, в рамках удвоения выигрыша BetBoom умножает 3 600 на 2 и выигрыш составит 7 200 рублей.
Принять участие могут как новые пользователи BetBoom, так и уже зарегистрированные в букмекерской компании. Акция действует на сайте, в мобильном приложении и в клубах BetBoom.