«Счастливая ставка»: BetBoom удваивает выигрыши на «Лигу ПРО»

Букмекерская компания BetBoom запускает акцию для любителей настольного тенниса – «Счастливая ставка на Лигу ПРО», которая будет удваивать 100 случайных выигрышей на этот турнир.

Как принять участие в акции?

С 22 по 28 августа выбрать событие из турнира «Лига ПРО»

Совершить ставку на выбранное событие

Дождаться, когда ставка зайдет

Если вам повезет, то удвоенный выигрыш будет начислен автоматически сразу после захода ставки. Никаких ограничений по коэффициентам, а максимальный выигрыш, который может быть удвоен — 5 000 рублей.

Как считается выигрыш?

Например, пользователь поставил 2 000 рублей на коэффициент 1.8. В случае выигрыша пользователю должны выплатить: 2 000 x 1.8 = 3 600, в рамках удвоения выигрыша BetBoom умножает 3 600 на 2 и выигрыш составит 7 200 рублей.

Принять участие могут как новые пользователи BetBoom, так и уже зарегистрированные в букмекерской компании. Акция действует на сайте, в мобильном приложении и в клубах BetBoom.