«Счастливая ставка»: BetBoom удваивает выигрыши на «Лигу ПРО»

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Букмекерская компания BetBoom  запускает акцию для любителей настольного тенниса – «Счастливая ставка на Лигу ПРО», которая будет удваивать 100 случайных выигрышей на этот турнир.

Как принять участие в акции? 

  • С 22 по 28 августа выбрать событие из турнира «Лига ПРО» 
  • Совершить ставку на выбранное событие 
  • Дождаться, когда ставка зайдет

Если вам повезет, то удвоенный выигрыш будет начислен автоматически сразу после захода ставки. Никаких ограничений по коэффициентам, а максимальный выигрыш, который может быть удвоен — 5 000 рублей.

Как считается выигрыш? 

Например, пользователь поставил 2 000 рублей на коэффициент 1.8. В случае выигрыша пользователю должны выплатить: 2 000 x 1.8 = 3 600, в рамках удвоения выигрыша BetBoom умножает 3 600 на 2 и выигрыш составит 7 200 рублей.

Принять участие могут как новые пользователи BetBoom, так и уже зарегистрированные в букмекерской компании. Акция действует на сайте, в мобильном приложении и в клубах BetBoom. 