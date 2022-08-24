PARI: почти 100% клиентов ставят на «ПСВ» против «Рейнджерс»

В ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов голландский ПСВ примет шотландский «Рейнджерс». Неделю назад в первом матче команды не выявили победителя, сыграв вничью 2:2. Ответная встреча состоится в среду, 24 августа, и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках своих клиентов на грядущую встречу.

Аналитики отдают предпочтение в матче клубу из Нидерландов и оценивают их шансы пройти в групповой этап ЛЧ коэффициентом 1.37, что соответствует примерно 69% вероятности. Сделать ставку на то, что дальше в турнире будет играть «Рейнджерс», можно за 3.10 (около 31%).

Клиенты PARI абсолютно уверены, что ПСВ пройдет дальше: на выход в следующий этап турнир клуба из Эйндховена приходится 98,5% от всего объема ставок на проход. На «рейнджеров» сделано всего лишь 1,5%.

На то, что команда Руда ван Нистелроя победит в основное время, аналитики PARI дают коэффициент 1.73 (примерно 57%), в то время как победа шотландцев котируется за 4.60 (около 21%). Коэффициент на ничейный исход составляет 4.40 (приблизительно 22%).

Если говорить о ставках клиентов PARI на победу в основное время, то и тут абсолютное доминирование ПСВ: 99% от всего объема ставок на соответствующий рынок приходится на голландский клуб.

По мнению аналитиков PARI, в матче можно ждать много голов. Поставить на то, что в игре будет забито не менее 4 мячей, можно за 2.35. Вариант, при котором забьют обе команды, котируется за 1.60.

Самая крупная ставка на данный момент составляет 45 000 рублей. Клиент поставил эти деньги на победу хозяев с коэффициентом 1.73.

В предыдущем раунде квалификации Лиги чемпионов ПСВ в драматичной борьбе выбил из турнира «Монако», вырвав общую победу только в дополнительное время ответного матча. «Рейнджерс», в свою очередь, прошел бельгийский «Юнион», уступив в гостях 0:2 и победив дома 3:0.

На старте сезона ПСВ выиграл Суперкубок Нидерландов и дважды победил в Эредивизионе. «Рейнджерс» сыграл четыре матча в шотландском чемпионате, одержав три победы и один раз сыграв вничью.