Александр Неценко сделал прогноз на матч «ПСВ» – «Рейнджерс»

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко поделился ожиданиями от матча «ПСВ» Эйндховен – «Рейнджерс» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Поговорим об ответном матче квалификации лиги чемпионов между «ПСВ Эйндховен и „Рейнджерс“.

Первый матч в Шотландии завершился вничью (2:2). На кону выход в групповой раунд Лиги чемпионов, а у финалиста прошлогодней Лиги Европы есть определенные сложности. Под вопросом участие Тома Лоуренса, который отметился в прошлой встрече. Он вывихнул лодыжку в последнем туре чемпионата Шотландии и неизвестно, будет ли играть или нет. Также по дисциплинарным причинам наставник „Рейнджерс“ не собирается включать в заявку на матч второго бомбардира прошлого сезона Мареласа. Ван Бронхорста не устраивает отношение к делу игрока.

Федерация футбола Нидерландов пошла на встречу ПСВ и перенесла его матч чемпионата с „Волендамом“, тем самым команда сумел готовиться к встрече целую неделю, а вот „Рейнджерс“ сыграл матч чемпионата Шотландии и завершил его вничью (2:2). Матч явно не сложился. Стоит отметить, что „Рейнджерс“ совсем по-разному играет на своем поле и в гостях.

В последних семи выездных встречах еврокубков „Рейнджерс“ выиграл всего один раз, при этом уступил аж четыре раза. У „ПСВ“ в последних 10 матчах восемь побед и только одно поражение. Тут все говорит о том, что команда Рууда Ван Нистельроя не проиграет.

При этом команды играют результативно и ставка „обе забьют“ проходит часто у этих команд, как, впрочем, и ТБ (2,5), который фиксировался в 9 из последних 10 матчей „ПСВ“ и в минувших четырех играх „Рейнджерс“. Верх я бы тут не брал, но на голы поставил бы, причем понимая, что „Рейнджерс“ в основное время не выиграет.

Возьму не поражение „ПСВ“ через „обе забьют“», – считает Неценко.

На 1Х + ОЗ можно поставить с коэффициентом 2.00 в «1хСтавке».

Напомним, ответный матч состоится 24 августа в 22:00 по времени Москвы.

Источник: РБ