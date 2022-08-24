Экс-футболист «Сандерленда» дисквалифицирован за ставки

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Футболист «Линкольн Сити» Крис Магуайр дисквалифицирован от участия в матчах из-за подозрения в заключении незаконных пари в течении последних пяти лет. 

Магуайра подозревают в совершении более чем 50 ставок с 2017 года. В этот период Крис успел поиграть за «Оксфорд Юнайтед», «Бери» и «Сандерленд». По правилам Футбольной ассоциации Англии, игрокам запрещается не только самостоятельно заключать пари, но и предоставлять возможность другим лицам делать ставки на футбольные матчи. 

«Линкольн Сити» подтвердил дисквалификацию 33-летнего форварда, однако у него есть время до 30 августа, чтобы дать ответ и обжаловать постановление. 

Источник: Спортклан

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