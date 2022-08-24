Экс-футболист «Сандерленда» дисквалифицирован за ставки

Футболист «Линкольн Сити» Крис Магуайр дисквалифицирован от участия в матчах из-за подозрения в заключении незаконных пари в течении последних пяти лет.

Магуайра подозревают в совершении более чем 50 ставок с 2017 года. В этот период Крис успел поиграть за «Оксфорд Юнайтед», «Бери» и «Сандерленд». По правилам Футбольной ассоциации Англии, игрокам запрещается не только самостоятельно заключать пари, но и предоставлять возможность другим лицам делать ставки на футбольные матчи.

«Линкольн Сити» подтвердил дисквалификацию 33-летнего форварда, однако у него есть время до 30 августа, чтобы дать ответ и обжаловать постановление.

Источник: Спортклан