«Трабзонспор» – «Копенгаген»: зрителей ждет горячий второй тайм

«Трабзонспор» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов примет «Копенгаген».

Турецкий клуб забивает во втором тайме в 12 матчах подряд: серия началась еще девятого апреля 2022 года. В первом матче с «Копенгагеном» клубы после перерыва обменялись забитыми мячами.

Поставить на ИТ «Трабзонспора» больше 0,5 во второй половине встречи можно за 1.57 в «Бетсити».

«Копенгаген» тоже не отстает от соперника: в девяти из десяти последних играх датский клуб забивал после 45-й минуты встречи.

Поставить на ИТ «Копенгагена» больше 0,5 во втором тайме можно с кэфом 1.87 в Winline.

Ну а любители рисковать могут зайти на «Обе забьют – да» во втором тайме за 3.00 в PARI. В первом матче команд ставка сыграла.

Ответный матч состоится 24 августа в 22:00 по МСК.