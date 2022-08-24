«Трабзонспор» – «Копенгаген»: зрителей ждет горячий второй тайм

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«Трабзонспор» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов примет «Копенгаген». 

Турецкий клуб забивает во втором тайме в 12 матчах подряд: серия началась еще девятого апреля 2022 года. В первом матче с «Копенгагеном» клубы после перерыва обменялись забитыми мячами. 

Поставить на ИТ «Трабзонспора» больше 0,5 во второй половине встречи можно за 1.57 в «Бетсити»

«Копенгаген» тоже не отстает от соперника: в девяти из десяти последних играх датский клуб забивал после 45-й минуты встречи. 

Поставить на ИТ «Копенгагена» больше 0,5 во втором тайме можно с кэфом 1.87 в Winline

Ну а любители рисковать могут зайти на «Обе забьют – да» во втором тайме за 3.00 в PARI. В первом матче команд ставка сыграла.

Ответный матч состоится 24 августа в 22:00 по МСК.

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