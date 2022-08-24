«ПСВ» – «Рейнджерс»: несколько топ-трендов на матч Лиги чемпионов

24 августа «ПСВ» примет на своем поле «Рейнджерс» в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«ПСВ» забивает в первом тайме в 10 последних матчах: в последний раз клуб не отличился в первой половине встречи в прошлом сезоне – «Аякс» в Кубке страны смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

В первом матче в Шотландии «ПСВ» и «Рейнджерс» обменялись забитыми мячами в первой половине встречи.

Поставить на ИТ «ПСВ» больше 0,5 в первом тайме можно с коэффициентом 1.60 в БК «Мелбет».

Нидерландский клуб не может победить в основное время в шести подряд матчах в Лиге чемпионов, а в этом сезоне все три матча «ПСВ» на турнире закончились вничью.

Поставить на то, что «Рейнджерс» не проиграет можно с коэффициентом 2.22 в «1хСтавке».

Напомним, первый матч закончился со счетом 2:2. Ответная встреча начнется в 22:00 по МСК.