«Буде-Глимт» забил в первом тайме в 8 из 9 последних встреч. Впереди ответка с «Динамо» Загреб

«Буде-Глимт» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов встретится с загребским «Динамо».

«Буде» забил в первом тайме в 8 из 9 последних встреч: неприкосновенными свои ворота удалось оставить лишь «Жальгирису» в домашнем матче ЛЧ. В первой игре с «Динамо» норвежский клуб одержал минимальную победу со счетом 1:0 – единственный гол встречи был забит на 37-й минуте встречи.

«Динамо» пропустило в первом тайме в четырех из пяти матчей в Лиге чемпионов.

Поставить на ИТ «Буде-Глимт» больше 0,5 в первом тайме можно с коэффициентом 2.23 в «1хСтавке».

Ответная встреча состоится 24 в Сербии и начнется в 22:00 по времени Москвы.