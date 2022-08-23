W33 отказался носить лого букмекерской конторы на форме Alliance. В организации объяснили позицию игрока

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Известный киберспортсмен Аливи w33 Омар отказался выступать в форме Alliance с логотипом букмекерской конторы, спонсирующей шведский коллектив. 

После перехода в состав Alliance румын заявил, что контракт с коллективом по Dota 2 не означает, что он откажется от своих принципов: игрок не приемлет рекламу букмекерских контор, потому не собирается в ней участвовать. 

Позицию игрока объяснил и директор по стратегическому развитию шведского коллектива, который отметил, что отношение Омара к букмекерам обосновано его религиозностью. 

Напомним, w33 присоединился к Alliance 27 февраля 2022 года. 

Источник: Dota2.net

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