W33 отказался носить лого букмекерской конторы на форме Alliance. В организации объяснили позицию игрока

Известный киберспортсмен Аливи w33 Омар отказался выступать в форме Alliance с логотипом букмекерской конторы, спонсирующей шведский коллектив.

После перехода в состав Alliance румын заявил, что контракт с коллективом по Dota 2 не означает, что он откажется от своих принципов: игрок не приемлет рекламу букмекерских контор, потому не собирается в ней участвовать.

Позицию игрока объяснил и директор по стратегическому развитию шведского коллектива, который отметил, что отношение Омара к букмекерам обосновано его религиозностью.

Напомним, w33 присоединился к Alliance 27 февраля 2022 года.

Источник: Dota2.net