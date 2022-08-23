Шведский «Юргорден» не проигрывает 14 матчей подряд. Для попадание в группу ЛК достаточно крупно не проиграть «АПОЭЛу»

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Шведский клуб «Юргорден» 23 августа сыграет против кипрского «АПОЭЛа» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. 

В последний раз «Юргорден» проигрывал в мае 2022 года – «Калмар» на своем поле оказался сильнее в рамках чемпионата Швеции. С мая клуб одержал 12 побед (5 из них в Лиге конференций) и дважды сыграл вничью. 

В первом матче шведский клуб оказался сильнее со счетом 3:0. Поставить на то, что «Юргорден» не проиграет в ответке на Кипре можно с коэффициентом 1.57 в БК Winline

Ответный матч стартует в 19:00 по МСК.

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