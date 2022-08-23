«Црвена Звезда» выиграла 16 первых таймов подряд. На очереди ответка с «Маккаби» в ЛЧ

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23 августа «Црвена Звезда» примет на своем поле «Маккаби» из Хайфы в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. 

Сербский клуб выиграл 16 первых таймов подряд, при этом пропустив всего один мяч в первой половине встречи. Последнее поражение «Црвены» в первом тайме и вовсе датировано 10 марта 2022 годом – тогда сильнее оказался шотландский «Рейнджерс». 

Первый матч в Израиле закончился победой «Маккаби» 3:2, тем не менее после первой половины встречи «Црвена» лидировала со счетом 2:1. 

Поставить на то, что сербский клуб вновь выиграет первый тайм можно с коэффициентом 2.31 в БК «Леон»

Ответный матч стартует в 22:00 по Москве.

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