«Виктория Пльзень» – «Карабах»: несколько трендов на ответный матч квалификации ЛЧ

23 августа состоится ответный матч между чешской «Викторией» и азербайджанским «Карабахом» в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Футболисты «Виктории» пробили ИТБ 0,5 и выиграли первый тайм в 12 из 13 последних домашних матчей (в том числе против «Шерифа» и «ХИКа» в ЛЧ): оставить свои ворота сухими удалось лишь «Славии» в чемпионате Чехии. Интересно, что за 13 последних домашних встреч чешский клуб пропустил всего один мяч.

Поставить на ИТ «Виктории» больше 0,5 в первом тайме можно с коэффициентом 2.02 в «1хСтавке». На победу хозяев в первой половине встречи дают кэф 2.78.

«Карабах» забивает на выезде в восьми из девяти последних официальных матчей – азербайджанскому клубу не удалось огорчить лишь голкипера польского «Леха» во втором раунде ЛЧ. Взять ИТ «Карабаха» больше 0,5 можно за 1.49 в «Мелбете».

Клубы провели между собой три официальные встречи в рамках Лиги чемпионов – все они закончились вничью. Поставить на ничью и в предстоящей встрече можно с коэффициентом 3.30 в PARI.

Ответный матч начнется в 22:00 по МСК.