Илья Казаков сделал прогноз на матч «Бенфика» – «Динамо» Киев

Комментатор и телеведущий Илья Казаков поделился мнением по матчу «Бенфика» – «Динамо» Киев в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Исход этого матча, на мой взгляд, предрешен. Я сразу предлагаю поставить на сухую победу „Бенфики“. Потому что первая игра оставила абсолютное убеждение, что португальцы намного сильнее.

Конечно, мы видели, как недавно у „Динамо“ был похожий камбэк. Когда команда не забивала в первой игре, но потом переломила ход противостояния.

Только „Бенфика“ – это слишком опытный боец. Она очень хорошо укомплектована. Исходя из первого форма, из текущей формы команд, мне кажется, что эта ставка выглядит рабочей. Я бы даже назвал ее 100-процентной», – считает Казаков.

Первый матч закончился уверенной победой «Бенфики» со счетом 2:0. Поставить на сухую победу португальского клуба в предстоящей встрече можно с коэффициентом 1.91 в «Мелбет».

Ответный матч состоится 23 августа в 22:00 по МСК.

Источник: РБ