Алексей Гасилин сделал прогноз на матч «Бенфика» – «Динамо» Киев

Экс-футболист сборной России U-17 и «Зенита», ныне выступающий в составе медийного клуба «Амкал», Алексей Гасилин сделал прогноз на ответный матч между «Бенфикой» и киевским «Динамо» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«На первый матч я давал прогноз, и он успешно сыграл. Как я уже говорил, команда из Лиссабона очень сильна и добилась победы в первом матче со счетом 2:0. „Бенфике“ у себя дома будет играть еще проще. Преимущество полученное, в рамках первой встречи противостояния, позволяет комфортно себя чувствовать. Можно сказать, что команда уже одной ногой находится на стадии группового этапа. Португальцы многие годы зарабатывают на подготовке и продаже игроков и призовых от еврокубков. Такой шанс они вряд ли упустят. Хозяева при поддержке своих болельщиков будут играть на победу, делая ставку на атаку.

Большой проблемой для „Динамо“ является участие в небольшом количестве матчей в этом сезоне. Команда играет только в еврокубках из-за чего сказывается недостаток игроков практики. В первом матче киевляне огрызались, но это были лишь эпизодические моменты. „Бенфика“ уже в первом тайме забила два мяча и спокойно доиграла матч, обеспечив себя комфортным преимуществом. Я уже выделял молодого Рамоса. Он смог отличиться в последней игре. Я думаю, что он забьет в грядущем противостоянии. Его конкурент – это Яремчук. Для него этот матч очень важен. Роман должен доказать главному тренеру, что он является игроком основы. В первой встрече украинец получил всего лишь 30 минут игрового времени. Играю ставку победа „Бенфики“ и тотал больше 2,5 голов», – считает Гасилин.

Поставить на П1 + ТБ 2,5 можно с коэффициентом 1.95 в БК «1хСтавка».

Напомним, ответный матч состоится 23 августа в 22:00 по московскому времени.

Источник: РБ