Клиент Olimpbet поднял больше 200 000 со ставки в 100 рублей

Клиент Olimpbet собрал экспресс из восьми событий. Беттор добавил в купон матчи французской Лиги 2, чемпионатов Румынии, Турции, Хорватии, Черногории и Чехии. Игрок поставил всего 100 рублей, зато с невероятным общим коэффициентом ­– 2098.84.

Сразу несколько матчей заставили игрока понервничать. Ставка на победу «Антальяспора» в игре против «Трабзонспора» не заходила еще за девять минут до конца основного времени. Но красно-белые не просто вырвали победу, а забили три мяча – на 81-й, 96-й и 98-й минутах – и разгромили «Трабзонспор» со счетом 5:2.

В игре «Динамо» (Загреб) – «Осиека» беттор поставил на победу первой команды с форой (-1). До 82-й минуты счет был 3:2, но загребцы все-таки забили еще один гол. А в концовке расстроившаяся «Осиека» еще и поразила свои ворота.

Одна из самых рискованных ставок беттора в экспрессе – на победу «Дижона» над «Нимом» и голы обеих команд за 3.20. В концовке матча «Дижон» спокойно обыгрывал соперника со счетом 2:0 и не давал создавать моменты у своих ворот. На 83-й минуте «Ним» подал в штрафную соперника, и мяч залетел в дальний угол, никого не коснувшись. Случайный гол сохранил победный экспресс клиента Olimpbet и принес ему 209 884 рубля при ставке всего в 100 рублей.

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