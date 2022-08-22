Матч «Амкал» – 2Drots на Olimpbet МКС в цифрах

Групповой этап Olimpbet МКС завершился главным медиафутбольным дерби страны. В субботу, 20 августа, на «Сапсан Арене» встретились прошлогодние финалисты турнира «Амкал» и 2Drots. Новая игра команд закончилась эмоциональной ничьей (2:2). Букмекерская компания Olimpbet, титульный партнер МКС, рассказывает о матче в цифрах.

2 часа потребовалось болельщикам, чтобы разобрать все билеты на игру. Организаторам Olimpbet МКС даже пришлось открыть дополнительный сектор за воротами, чтобы все фанаты медиафутбола смогли попасть на стадион.

5000 зрителей присутствовало на игре. Это максимально разрешенная квота и рекорд посещаемости для матчей Olimpbet МКС. Для сравнения: встречу 6-го тура РПЛ «Урал» – «Нижний Новгород» посетили всего лишь 3333 человека.

8000 рублей выиграл болельщик в конкурсе Olimpbet Goals. В перерыве матча один из зрителей, который до игры принял участие в розыгрыше призов Olimpbet, получил шанс выйти на поле и выиграть фрибет. Зритель забил два гола и заработал 8000 рублей.

220 000 тысяч зрителей смотрели прямую трансляцию игры на YouTube-канале Olimpbet МКС. Это рекорд для медиафутбольных матчей и внушительный показатель для любого российского спортивного турнира.

Своими эмоциями поделился Константин Гусев, директор по развитию букмекерской компании Olimpbet, который присутствовал на игре:

«Сотрудничество с МКС – первый опыт Olimpbet в медиафутболе, и то, что я увидел сегодня, просто поразило меня. Настолько праздничной и при этом принципиальной атмосферой могут похвастаться только крупные дерби РПЛ. Лично я ни за кого не болел, но неподдельные эмоции и искренность происходящего на поле и на трибунах держали в напряжении даже после матча. Теперь я в предвкушении финала. Olimpbet сделает все, чтобы болельщики почувствовали, что решающая игра – главное футбольное событие в России».

Olimpbet подготовил видеоролик по итогам матча «Амкал» – 2Drots, чтобы любой болельщик мог проникнуться атмосферой горячего медиафутбольного дерби.