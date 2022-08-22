Тимур Журавель сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»

Известный журналист и комментатор Тимур Журавель поделился ожиданиями от матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» в третьем туре АПЛ.

«Нам предстоит сделать прогноз на классику английского футбола. „Манчестер Юнайтед“ сыграет против „Ливерпуля“.

Тут есть несколько ловушек. Первая – это то, что все негативное, что есть в футбольном мире, сейчас сосредоточено вокруг „Манчестер Юнайтед“. Пришел новый тренер, сделал кучу изменений с расстановкой, с тактикой, но ничего пока не работает. Изначально тренер хотел, чтобы Роналду остался, но сейчас готов отпустить его. Как итог – два поражения, причем есть крупное. В общем, один сплошной негатив.

Не сказать, что у „Ливерпуля“ много позитива. „Красные“ растеряли очки, дважды сыграв вничью, да еще и Нуньес удалился в матче с „Кристал Пэлас“. Но, с точки зрения построения и стадии развития, нынешний „Ливерпуль“, конечно же, выше „Манчестер Юнайтед“. Если игроки не будут валять дурака, то вполне могут и обыграть „МЮ“.

С другой стороны, может быть, „Манчестер“ за счет имени, за счет домашних стен и может создать что-то и бросить вызов этому „Ливерпулю“. Как правило, простые и обычные ставки не доходят.

Однозначность в раскладах: „Манчестер“ – плох, а „Ливерпуль“ пока остается „Ливерпулем“, вот все это меня пугает. Но я все же пойду по простому пути. „Ливерпуль“, может, и не совсем уверенно, может быть, со счетом 1:0, но все же выиграет. Это будет символично, в том смысле, что свою первую победу „Ливерпуль“ одержит над „МЮ“. Просто „красные“ сильнее», – считает Журавель.

Поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 1.71 в «1хСтавке». В прошлом сезоне клуб дважды обыграл «Манчестер Юнайтед» с общим счетом 9:0.

Матч состоится 22 августа в 22:00 по времени Москвы.

Источник: РБ