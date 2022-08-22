Дзюба в заявке «Аданы» на матч с «Фенером»: на гол дают 30%, на голевую – 15%

Артем Дзюба может дебютировать в составе турецкой «Аданы Демирспор» в гостевом матче чемпионата Турции против «Ференбахче».

Генеральный директор «Аданы» сообщил, что Дзюба будет включен в заявку клуба на предстоящий матч. Клуб Артема занимает четвертую строчку в чемпионате после двух туров, набрав шесть очков, «Фенербахче» – девятую.

БК «Бетсити» оперативно выкатила достаточно широкую линию на успехи российского форварда в дебютном матче за турецкий клуб:

на гол можно поставить с коэффициентом 3.10 (30%);

на дубль – 13.90 (14%);

на голевой пас – 6.00 (15%).

Матч состоится 22 августа в 21:45 по Москве. В прошлом сезоне на выезде «Адана» обыграла «Фенер» со счетом 2:1.