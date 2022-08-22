Дзюба в заявке «Аданы» на матч с «Фенером»: на гол дают 30%, на голевую – 15%

Теги Артем Дзюба Фенербахче Ставки на спорт Адана Демирспор Ставки на футбол натив Ставки

Артем Дзюба может дебютировать в составе турецкой «Аданы Демирспор» в гостевом матче чемпионата Турции против «Ференбахче». 

Генеральный директор «Аданы» сообщил, что Дзюба будет включен в заявку клуба на предстоящий матч. Клуб Артема занимает четвертую строчку в чемпионате после двух туров, набрав шесть очков, «Фенербахче» – девятую. 

БК «Бетсити» оперативно выкатила достаточно широкую линию на успехи российского форварда в дебютном матче за турецкий клуб: 

  • на гол можно поставить с коэффициентом 3.10 (30%);
  • на дубль – 13.90 (14%);
  • на голевой пас – 6.00 (15%). 

Матч состоится 22 августа в 21:45 по Москве. В прошлом сезоне на выезде «Адана» обыграла «Фенер» со счетом 2:1.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные