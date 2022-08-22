«Неман» одержал лишь 1 победу в последних 11 выездных матчах. Сегодня играют в Бресте с «Динамо»

Гродненский «Неман» в последних 11 выездных матчах лишь раз одержал победу.

В 11 последних гостевых встречах «Неман» шесть разы сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Обыгран же был «Днепр» из Могилева, занимающий последнее место в чемпионате Беларуси.

22 августа в 19:30 МСК «Динамо» Брест примет «Неман». Брестский клуб занимает предпоследнее место в турнирной таблицы, набрав всего десять очков в 16 турах.

Поставит на то, что «Динамо» не проиграет можно с коэффициентом 2.10 в PARI.