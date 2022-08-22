«Чонбук Хенде» не проигрывает 16 матчей подряд в азиатской ЛЧ. Сегодня четвертьфинал с клубом Иньесты

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«Чонбук Хенде» 16 матчей подряд не проигрывает в основное время в азиатской Лиге чемпионов. 

В последний раз в Лиге чемпионов АФК южнокорейский клуб проигрывал в основное время в декабре 2020 года. С тех пор клуб провел в рамках турнира 16 матчей: 10 побед и 6 ничейных результатов. 

Отметим, что в прошлом розыгрыше ЛЧ «Чонбук» вылетел именно в четвертьфинале – клуб в дополнительное время уступил «Ульсан Хенде». 

Сегодня в 10:00 по МСК «Чонбук» сыграет с «Виссел Кобе», в составе которого выступает Андрес Иньеста. Клубы встретятся между собой впервые в истории. 

Поставить на то, что «Чонбук» не проиграет можно с коэффициентом 1.56 в БК «Мелбет».

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