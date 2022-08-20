Превью главного матча Olimpbet МКС – битвы «Амкала» и 2Drots

20 августа на «Сапсан Арене» завершится групповой этап Olimpbet Московского Кубка Селебрити (Olimpbet МКС). В 19:00 сыграют «Рома» и «Броуки», а в 21:15 на поле выйдут «Амкал» и 2Drots – действующие финалисты турнира. В перерыве обоих матчей букмекерская компания Olimpbet разыграет среди зрителей фрибеты до 20 000 рублей.

«Рома» – «Броуки»: встреча аутсайдера и лидера группы А

«Броуки» – самая волевая команда Olimpbet МКС. В первых турах клуб победил «Деньги» и Reality с одинаковым счетом 2:1. Причем оба раза вырывал победы в концовках. Шесть очков гарантировали «Броукам» первое место в группе. Матч с «Ромой» не имеет для них турнирного значения.

Команда Ромароя стала главным разочарованием турнира. «Рома» без шансов проиграла «Деньгам» (2:5) и Reality (0:3). Встреча с «Броуками» даст первым чемпионам МКС шанс скрасить впечатление от нынешнего турнира, но никакого турнирного значения не имеет – «Рома» гарантированно займет последнее место в группе.

«Амкал» – 2Drots: матч героев Кубка России

«Амкал» и 2Drots – главные команды страны прямо сейчас. На неделе медиафутбольные клубы стартовали в Кубке России и сенсационно победили профессионалов. «Амкал» прошел «Зоркий» (1:1, 8:7 по пенальти), а 2Drots разгромили «Чертаново» (3:0). Оба медиафутбольных гранда сыграют в 1/128 финала Кубка России, но сначала постараются забрать Olimpbet Московский Кубок Селебрити.

В первых турах «Амкал» и 2Drots набрали по четыре очка: легко обыграли «Матч ТВ» и сыграли вничью с «Бей Беги». Победитель очной встречи выйдет в плей-офф с первого места и избежит встречи с «Броуками» – сильнейшей команды группы А.