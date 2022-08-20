Бывший футболист сборной России и «Спартака» Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» – «Спартак» в шестом туре чемпионата России.

«Дерби – это всегда непредсказуемо. Можно вспомнить прошлый сезон. В первом круге „Динамо“ владело большим преимуществом, вело 2:0, могло и 3:0 делать, но в концовке за несколько минут „Спартак“ отыгрался. Ко второму матчу „Динамо“ подходило фаворитом, но проиграло 0:2. А в финале Кубка России все должно было решиться в серии пенальти, но Фомин чуть ли не впервые в карьере не реализовал 11-метровый.

Сейчас для всех практически „Спартак“ – фаворит. Он ярко проводит старт сезона. Команда бежит, прессингует, в фантастической форме находится Промес. Даже травма Мозеса пока не выбила из колеи. „Динамо“ же выглядит бледно, мало создает, но при этом не проигрывает, а в последних двух матчах не пропускало. Там меняется стиль, команда становится более оборонительной.

Но, думаю, здесь „Спартак“ вынудит „Динамо“ раскрыться. Даже если динамовцы начнут осторожно, то гол может вскрыть игру. У „Спартака“ идет, и он способен пройти оборону бело-голубых, тем более там сейчас совсем молодые ребята собраны. А дальше уже пойдет повеселее.

„Спартак“ и для меня фаворит, поэтому выберу ставку „„Спартак“ не проиграет и тотал больше 2,5 мяча“. Не удивлюсь и крупной победе спартаковцев, но и пропустить могут – Смолов сейчас хорош.

Уверен в прогнозе на 8 из 10», – считает Титов.

Поставить на Х2 и ТБ 2,5 можно с коэффициентом 2.82 в БК «Мелбет».

В прошлом сезоне команды встречались трижды (два раза в чемпионате, один — в Кубке России): дважды победу одержал «Спартак», еще раз клубы разошлись миром. Предстоящая встреча состоится 20 августа в 17:30 по московскому времени.

Источник: РБ