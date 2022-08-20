Специальная линия Olimpbet: на «Спартак», «Локо», «Брентфорд» и Роналду

Продолжатся ли взлеты «Спартака» и «Брентфорда» и падения «Локомотива» и «Манчестер Юнайтед»? Букмекерская компания Olimpbet подготовила специальные ставки перед футбольными выходными.

Сохранит ли «Спартак» лидерство в РПЛ?

«Спартак» разрывает РПЛ. В пяти турах красно-белые набрали 13 очков и лидируют в лиге. Последний раз «Спартак» занимал первое место после пяти стартовых матчей в чемпионском сезоне-2016/17.

В шестом туре красно-белые сыграют с «Динамо» в старейшем дерби России. Поражение откинет «Спартак» на четвертое место, но в случае победы красно-белые закрепятся на первой строчке. Olimpbet предлагает поставить на то, когда команда Гильермо Абаскаля уступит лидерство. На то, что «Спартак» не будет первым после 6-го тура, можно поставить за 2.00, после 7-го – за 3.00, после любого другого тура – за 3.80.

Покинет ли «Локомотив» зону стыков?

В отличие от «Спартака», другой московский гранд «Локомотив» провалил начало сезона. В пяти стартовых турах «железнодорожники» не одержали ни одной победы: три ничьи и два поражения. «Локо» упал на 13-е место и показал худший старт с 2006 года.

В 6-м туре РПЛ красно-зеленые играют с «Химками». Победа поможет «Локомотиву» подняться в середину таблицы. В Olimpbet можно поставить на то, что «железнодорожники» покинут зону вылета и стыков после 6-го тура за 2.00.

Продолжит ли «Брентфорд» удивлять, а «МЮ» – разочаровывать?

Новый сезон АПЛ начался с нескольких сенсацией. Приятной неожиданностью стала играла «Брентфорда». В первом туре «пчелы» лишь на последних минутах упустили победу над «Лестером» (2:2), а во втором разгромили «Манчестер Юнайтед» (4:0). «Брентфорд» неожиданно поднялся на третью строчку в таблице, а в ближайшем туре сыграет с не самым сильным соперником – новичком АПЛ «Фулхэмом». Olimpbet предлагает ставку на то, что «Брентфорд» останется в топ-5 чемпионата Англии, с коэффициентом 2.50.

«Манчестер Юнайтед», напротив, стал главным разочарованием старта сезона. «Красные дьяволы» впервые с сезона-1992/93 начали сезон с двух поражений, уступив «Брайтону» (1:2) и «Брентфорду» (0:4). После двух туров МЮ идет последним, а впереди матч с «Ливерпулем». Никак не проявляет себя и Криштиану Роналду: в двух матчах у него ноль результативных действий. Olimpbet предлагает сделать ставку на то, что Роналду забьет «Ливерпулю», но «Манчестер Юнайтед» снова проиграет.