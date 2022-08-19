PARI: «Спартак» – фаворит дерби с «Динамо» в РПЛ

В центральном матче шестого тура РПЛ состоится столичное дерби: «Динамо» на своей арене примет «Спартак». Встреча пройдет в субботу, 20 августа, и начнется в 17:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках своих клиентов на грядущую встречу.

Согласно оценке аналитиков, шансы команды Гильермо Абаскаля обыграть соперника чуть выше. Сделать ставку на победу «Спартака» можно по коэффициенту 2.25, что соответствует примерно 43% вероятности. Шансы «Динамо» взять три очка оцениваются коэффициентом 3.05 (около 31%). Ничейный исход котируется за 3.65 (приблизительно 26%).

Клиенты PARI абсолютно уверены, что «Спартак» выиграет дерби: 88% от всего объема ставок на исход встречи приходится на победу красно-белых. Для сравнения, на хозяев поля и на ничью сделано по 6%.

На то, что в матче будет забито не менее трех голов, предлагается коэффициент 1.85. Вариант, при котором обе команды сумеют отличиться, котируется за 1.70.

Если говорить о пари на точный счет, то наиболее вероятным результатом, согласно оценке аналитиков PARI, считается ничья 1:1. Этот вариант котируется за 6.50. В случае если «Спартак» победит с минимальным счетом или со счетом 2:1, сыграют коэффициенты 9.00 или 9.50 соответственно.

Кроме того, PARI предлагает своим клиентам широкий выбор дополнительных ставок на дерби. В частности, если «Спартак» выиграет всухую, сыграет ставка с коэффициентом 3.85. Вариант, при котором красно-белые будут проигрывать по ходу встречи, но в итоге победят, поможет увеличить банк в 9 раз. В случае, если «Динамо» выиграет первый тайм, но в итоге не сможет взять три очка, сыграет ставка по коэффициенту 8.00.

Самая крупная ставка на данный момент составляет 80 000 рублей. Клиент поставил эти деньги на то, что «Спартак» забьет больше одного мяча, с коэффициентом 1.45. Это событие добавлено в экспресс из пяти событий с общим коэффициентом 3.41.

«Спартак» – единоличный лидер чемпионата, выигравший четыре встречи подряд. «Динамо» расположилось на шестой строчке в таблице и отстает от красно-белых на четыре очка. Обе команды пока еще не потерпели ни одного поражения.

В прошлом сезоне «Динамо» заняло более высокое место в чемпионате, однако в личных встречах «Спартак» дважды оказался сильнее. В первом круге красно-белые в гостях победили со счетом 2:0, а во втором круге на своем поле обыграли бело-голубых со счетом 2:1. Команды закрывали сезон финалом Кубка России – трофей взял «Спартак», одержав победу со счетом 2:1.