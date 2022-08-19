Букмекерская компания LEON в стала партнером Open FC 22.

18 августа в Самаре состоялся 22-й турнир лиги Open Fighting Championship. Партнером промоушена в беттинговой категории стала российская легальная букмекерская компания LEON. Об этом сообщили представители обеих организаций.

В рамках спонсорского соглашения логотип БК LEON будет интегрирован в брендинг мероприятия: канвас, вертикальная подушка, пресс-волл, ролик на экранах, активация со зрителями, а также вручение специального приза «Львиное сердце» от компании.

«Для нас это первый опыт сотрудничества с промоушеном Open FC и мы считаем данное партнерство стратегически важным для обеих сторон. В рамках совместной работы и активации спонсорских возможностей мы получаем активную аудиторию, которая остается с нами на долгое время. Букмекерская компания LEON уже долгое время работает на российском рынке, что позволяет нам наиболее эффективно реализовывать опции в рамках контракта и создавать по настоящему громкое событие в сфера ММА. Прошедший турнир в очередной раз подтвердил тот факт, что внимание к единоборствам в России только растет, и подобные проекты позволяют обеим сторонам достигать поставленных целей», – сообщил руководитель спонсорских проектов БК LEON Ярослав Загорский

«Мы очень рады сотрудничать с букмекерской компанией LEON. Это наше первое сотрудничество, но очень надеюсь, что не последнее. Компания регулярно использует нестандартный подход к активации спонсорских возможностей, что позволяет добавить болельщикам эмоций к просмотру боев. Рад, что прошедший в Самаре Open FC 22 заложил хороший фундамент для будущего сотрудничества с БК LEON», – рассказал президент лиги OPEN FC Александр Гурьянов.