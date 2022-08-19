PARI: «Кристалл» – фаворит Суперфинала PARI Чемпионата России по пляжному футболу

С 19 по 21 августа в Санкт-Петербурге пройдут решающие матчи Суперфинала PARI Чемпионата России 2022 года по пляжному футболу. Букмекерская компания PARI, выступающая в роли титульного партнера турнира, оценила шансы команд-участников завоевать трофей.

Согласно оценке аналитиков PARI, наибольшие шансы стать лучшим клубом страны в пляжном футболе в 2022 году имеет действующий чемпион, петербургский «Кристалл». Поставить на то, что именно эта команда выиграет титул, можно по коэффициенту 1.27.

Вторым по шансам прийти к чемпионству считается московский «Локомотив», который, как и «Кристалл», автоматически прошел в полуфинальную стадию турнира. Сделать ставку на триумф «железнодорожников» по итогам сезона можно по коэффициенту 4.30.

Замыкает тройку фаворитов московский «Спартак», на чемпионство которого можно поставить по коэффициенту 17.00. Вероятность триумфа московского ЦСКА, саратовской «Дельты» и самарских «Крыльев Советов» оценивается коэффициентом 50.00, 85.00 и 150.00 соответственно.

Все игры Суперфинала PARI Чемпионата России пройдут на одной из лучших пляжных арен Европы – NOVA ARENA по адресу г. Санкт-Петербург, Гражданский проспект, 100. Команды, которые вместе с «Кристаллом» и «Локомотивом» сыграют в полуфинале, определятся в первый день Суперфинала. Проигравшие в четвертьфиналах сыграют матч за 5-6 места, а уступившие в полуфиналах поспорят за бронзовые медали.

Расписание всех игр:

19 августа (пятница)

17.30. Четвертьфинал 1. «Спартак» – «Крылья Советов»

19.00. Четвертьфинал 2. «Дельта» – ЦСКА

20 августа (суббота)

13.00. Полуфинал 1. «Локомотив» – Победитель четвертьфинала 1

14.30. Полуфинал 2. «Кристалл» – Победитель четвертьфинала 2

16.00. Матч за 5 место

21 августа (воскресенье)

15.00 – Матч за 3 место

16.30 – Финал

Отметим, что самым успешным клубом России в пляжном футболе является «Кристалл», который становился чемпионом страны шесть раз. На счету «Локомотива» пять выигранных титулов. Остальные участники Суперфинала ни разу не побеждали в турнире, но завоевывали серебряные и бронзовые медали, а ЦСКА – только бронзовые.