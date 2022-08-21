«МЮ» и «Ливерпуль» играют друг с другом после бледного старта в АПЛ. Ставьте на матч с бонусом 3000 рублей от «Фонбет» новым клиентам

Получите повышенный бонус от Фонбет на матч «МЮ» – «Ливерпуль»!

В понедельник в Английской Премьер-лиге состоится суперматч между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем». Букмекерская компания Фонбет подарит всем новым клиентам бонус в 3000 рублей просто за регистрацию.

Кто бы мог подумать, что к третьему туру «МЮ» и «Ливерпуль» на двоих не будут иметь ни одной победы в АПЛ. Более того, манкунианцы с Криштиану Роналду в составе проиграли оба матча и идут на последнем месте в таблице! 22 августа на «Олд Траффорд» точно будет жарко. Отступать просто некуда!

Фонбет предлагает сделать ставку на легендарное Северо-западное дерби, не тратя ни копейки. Пройдите регистрацию с промокодом ТОР, пройдите идентификацию до статуса «Основной», загружайте мобильное приложение букмекера и фрибет ваш!

Использовать фрибет можно только в приложении на матче 3-го тура чемпионата Англии «МЮ» – «Ливерпуль».