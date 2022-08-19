«Факел» забил в первом тайме во всех выездных матчах в РПЛ-2022/23. Выстоят ли «Крылья»?

Воронежский «Факел» забивает в первом тайме в шести из семи последних выездных матчах.

Серия, начавшаяся еще в Первой лиге, продолжилась в РПЛ: во всех трех выездных матчах текущего сезона «Факел» забивал в первом тайме, причем каждый раз открывал счет встречи. А в соперниках у воронежского клуба, между прочим, были ЦСКА, «Ахмат» и «Краснодар».

19 августа в 19:00 по московскому времени «Факел» на выезде сыграет с «Крыльями Советов». Самарский клуб в текущем сезоне пропустил в первом тайме в обоих домашних матчах, и оба раза счет открывали соперники.

Поставить на индивидуальный тотал «Факела» больше 0,5 в первом тайме можно с коэффициентом 2.57 в БК «1хСтавка». Ну а на то, что гости откроют счет встречи БК «Мелбет» дает коэффициент 2.89.