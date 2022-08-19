Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Боруссия» Менхенгладбах – «Герта»

Комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов дал прогноз на матч «Боруссия» Менхенгладбах – «Герта» в третьем туре Бундеслиги.

«Матч, открывающий очередной тур Бундеслиги. Не слишком удачно стартовала „Герта“. В общем-то, последние игры оставили ощущение некоторой неотлаженности внутри команды, которая по большому счету еще и не создалась.

„Боруссия“ выглядит явным фаворитом, тем более в домашнем матче она уже одержала победу над „Хоффенхаймом“. Да, довольно обидно упустили победу на последних секундах в еще одной встрече с „Шальке“, но все-таки это был выездной матч, тем более рурское дерби, пусть и не самое главное.

Мне кажется, что „Герта“ пока еще не нашла свой футбол в этом году и она будет продолжать его искать. „Боруссия“ не самый хороший соперник для того, чтобы в матче с ней пытаться что-то найти.

Поэтому выбираю ставку на победу Менхенгладбаха с форой (-1). Учитывая расход, прекрасная ставка. „Боруссия“, прежде всего, сильнее в атакующей игре и должна выигрывать.

Уверенность – 8 по 10-балльной системе», – считает Андронов.

Поставить на победу «Боруссии» с форой (-1) можно с коэффициентом 1.80 в БК «Леон».

В прошлом сезоне «Боруссия» дома обыграла «Герту» со счетом 2:0, но уступила на выезде – 0:1. Предстоящий матч состоится 19 августа в 21:30 по времени Москвы.

Источник: РБ